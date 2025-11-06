Tiny Houses: el mercado inmobiliario argentino se renueva con casas desde US$15.000

El mercado inmobiliario argentino registra la consolidación de las denominadas Tiny Houses o micro viviendas como una alternativa habitacional viable. Con valores desde US$15.000 y plazos de entrega inferiores a 90 días, estas construcciones representan una respuesta a los desafíos de costo y tiempo que presenta la construcción tradicional.

Características técnicas y sistemas constructivos

Las unidades, que oscilan entre 20 y 60 metros cuadrados, emplean predominantemente sistemas de construcción en seco. Los métodos más utilizados incluyen Steel Frame (perfiles de acero), Wood Frame (entramado de madera) y paneles SIP. Estos sistemas incorporan doble aislación termoacústica, con materiales como lana de vidrio en el interior y EPS de alta densidad en el exterior, garantizando eficiencia energética.

La instalación se realiza sobre pilotes de cemento o plateas de reducidas dimensiones, minimizando la obra en el terreno. Las conexiones están preparadas para servicios convencionales (agua, electricidad, gas) o sistemas autónomos mediante paneles solares y biodigestores.

Versatilidad de aplicaciones

El espectro de usos de estas construcciones se ha expandido significativamente. Además de vivienda principal, se destinan a:

Residencias temporarias o de fin de semana

Emprendimientos turísticos

Ampliaciones de viviendas existentes

Espacios laborales y oficinas

Aulas y salas especializadas para instituciones educativas

Parámetros Comerciales y Logísticos

El segmento de entrada se posiciona en US$15.000 para configuraciones básicas. Modelos de 36 metros cuadrados, con un dormitorio y espacios integrados, alcanzan los US$22.500. La comercialización se realiza mediante venta directa desde fábrica, showrooms físicos y plataformas de e-commerce.

Los plazos de fabricación oscilan entre 75 y 90 días, con procesos de montaje en terreno que varían entre uno y cinco días, según la modalidad de traslado (unidad completa o módulos ensamblables).

Consideraciones para la adquisición

Expertos del sector destacan la importancia de contemplar variables críticas previo a la adquisición:

Estudio de suelo para definir el tipo de cimentación

Análisis de accesos para determinar la viabilidad del traslado

Presupuesto integral que incluya unidad, logística, instalación y conexiones

Verificación de normativas locales y servidumbres

La evolución de este segmento constructivo refleja una modificación en los patrones de demanda habitacional, privilegiando soluciones de menor escala, plazos definidos y costos controlados.