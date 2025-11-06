Viajes en avión privado: el cuidado "cinco estrellas" de María Becerra a sus perros

María Becerra, una de las figuras más importantes de la música latina actual, ha demostrado en varias ocasiones que su corazón no solo late al ritmo de sus hits, sino también por el bienestar animal. Recientemente, la cantante ofreció detalles sobre la vida de sus siete perros y el nivel de cuidado "cinco estrellas" que les proporciona, una revelación que subraya su compromiso con ellos.

En una entrevista, Becerra fue consultada sobre la inversión que destina al cuidado de sus mascotas y su respuesta fue contundente: "Invierto bastante dinero, bastante, porque son mi adoración, son mi vida". La artista tiene una familia perruna compuesta por Pistón, Tita, Turbo, Mecha, Gilda, Selena y Dalila, la mayoría de ellos rescatados.

El amor de la cantante se traduce en cuidados exclusivos, especialmente a la hora de viajar. Ante la posibilidad de tener que llevarlos consigo en un vuelo, la "Nena de Argentina" fue rotunda en su decisión de evitarles cualquier tipo de estrés o malestar. "Si voy con mis perros, voy en avión privado. Obvio, no los voy a mandar atrás del avión. Que me pasen frío, que me lloren y que no esté mamá ahí", explicó con humor pero firmeza.

La imagen que pintó la artista es la de un viaje de lujo y seguridad: "En un asiento cada uno con su cinturón puesto, que va agarrado al pretal. Si hay una turbulencia y está durmiendo su siestita, que no se caiga", detalló, a pesar de aclarar que esta situación aún no ha ocurrido. Becerra señaló que solo los sometería a ese nivel de viaje si fuera una cuestión de "vida o muerte", poniendo como ejemplo su eventual casamiento, dejando ver que su tranquilidad y comodidad es prioridad absoluta.