Valentina Cervantes renunció a MasterChef por extrañar a su familia

La mediática y popular participante de MasterChef Celebrity, Valentina Cervantes, presentó su renuncia al exitoso reality de cocina, según confirmaron fuentes cercanas a la producción y el propio periodismo de espectáculos. La decisión de la modelo e influencer, esposa del futbolista campeón del mundo Enzo Fernández, fue tomada para priorizar la reunificación familiar en Europa.

Según detalló el periodista Ángel de Brito en LAM (América TV), Cervantes grabará su último programa en los próximos días, aunque su despedida se verá al aire en varias semanas debido al desfase de las emisiones. De Brito sostuvo que el motivo principal de la partida fue un pedido firme de su pareja: "Renunció por ese hombre. Ese hombre le pidió que se vuelva. Que no aguanta más, que se tome el avión y se vuelva. Y ella accedió. Súper celoso", aseguró. La situación se habría acelerado luego de que su hija mayor, que inicialmente estaba con su padre en Londres, regresara a la Argentina por el Día de la Madre y la distancia comenzara a ser demasiado pesada.

La palabra de Valentina: "Lo extraño todos los días"

En medio de las versiones sobre supuestos celos y una crisis con Enzo Fernández, Valentina Cervantes decidió romper el silencio. Consultada por el programa Desayuno Americano (América), la influencer desmintió categóricamente los rumores de tensión en su pareja.

"Estamos súper bien. Hablamos todos los días y hacemos videollamadas", aseguró con calma. Y agregó: "Obvio que lo extraño todos los días, él también a mí y queremos estar los cuatro juntos. Los dos somos muy seguros de sí mismos. Él está muy concentrado en el fútbol, le está yendo bárbaro, y yo estoy acá. Obvio que lo quiero ver lo antes posible."

Sobre los celos, la participante fue contundente: "Nunca fue un tema de superación porque no soy celosa en general. Nunca lo fui".

El cruce con Wanda Nara que alimentó las especulaciones

La renuncia de Cervantes llega poco tiempo después de un tenso momento que vivió al aire con la conductora Wanda Nara, a raíz de los supuestos mensajes que la mediática le habría enviado a Enzo Fernández meses atrás, un rumor que se instaló en el periodismo.

En pleno programa, Nara se dirigió a Valentina para aclarar el tema: "Aprovecho aclarar las pavadas que dicen de mí con tu marido, son falsas. Nunca pasó. Todo un invento", dijo. Cervantes se limitó a asentir y minimizar el tema. No obstante, en la reciente entrevista, la modelo fue tajante al desestimar cualquier conflicto con la conductora: "Re bien con ella. La veo al igual que todos mis compañeros en el momento de grabación, pero después no me la cruzo".