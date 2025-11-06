El mundo político y del espectáculo se hizo eco de una noticia cargada de emoción y esperanza: Jorge Macri y María Belén Ludueña esperan su primer hijo juntos. El anuncio fue compartido por la pareja a través de sus redes sociales, luego de un camino de búsqueda que incluyó un tratamiento de fertilidad asistida, un proceso que la propia periodista había visibilizado con valentía meses atrás.

El actual Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de 60 años, confirmó la feliz novedad con un mensaje profundo. "Hoy quiero compartir una de las noticias más lindas de mi vida. Junto a María Belén estamos esperando un hijo", escribió en su cuenta de X (ex Twitter) y en Instagram. Macri, quien ya es padre de tres hijos de su matrimonio anterior, reflexionó sobre el significado de esta nueva etapa: "Ser padre te cambia todo: es el desafío más lindo, el más profundo, el que te empuja a ser mejor".

Publicidad

En declaraciones posteriores, el funcionario hizo hincapié en el esfuerzo de su esposa. "Le doy un crédito adicional a Belén, que tuvo que hacer un tratamiento, puso el cuerpo, tiene una carga emocional adicional", afirmó. Además, reveló la razón de su entusiasmo a esta edad: "Vale la pena darle una nueva chance a la vida, aunque sea un poquito más grande". Contó que sus tres hijos fueron parte del proceso desde el principio y que les transmitió su deseo de "volver a darme ese gusto".

Por su parte, la periodista y conductora María Belén Ludueña, de 39 años, compartió una tierna foto de la pareja con un texto que denota la felicidad tras una larga espera: "¡Todo este amor y más es para vos, mi vida! Así te esperamos. Gracias virgencita por cumplirnos el deseo y muy agradecida por todos sus rezos y estampitas que me llegan hace tiempo. ¡Vamos a ser papás!".