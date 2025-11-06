Virginia Gallardo contra los Fort: "Ahora resulta que le debo la candidatura"

El enfrentamiento entre Virginia Gallardo y Martita Fort escaló a un nuevo nivel después de que la hija del recordado Ricardo Fort cuestionara públicamente a la bailarina por utilizar una foto retro junto al empresario, en la previa de las recientes elecciones legislativas.

La actual diputada nacional, que fue pareja de Ricardo, compartió la imagen en sus redes sociales con un mensaje afectuoso: “Estos días la gente te tiene muy presente en mi vida. Algo bueno habremos hecho. Siempre conmigo. Vamos comandante. Confío en que me estarás cuidando”. Este posteo desató la furia de Martita.

En declaraciones a la prensa, la joven Fort tildó de “de cuarta” la actitud de Gallardo, sugiriendo que el uso de la figura de su padre era inoportuno y estaba motivado por intereses económicos. Martita fue más allá y reflotó la polémica sobre la serie biográfica de Fort, asegurando que Virginia había pedido un pago para participar y, al no conseguirlo, se había "quemado sola" al optar por no aparecer. “Ella quiso cobrar por participar del documental. Públicamente dijo que prefería no figurar para desligar su imagen, y ahora hace un programa entero de él y este posteo”, disparó Martita.

La respuesta de Virginia Gallardo no se hizo esperar, y fue igual de categórica. En una entrevista, la bailarina arremetió contra Martita con total indignación: “Ahora resulta que le debo la candidatura”, ironizó, dejando en claro su hartazgo ante las recurrentes acusaciones sobre su relación con Ricardo.

Gallardo defendió su derecho a postear una foto que es parte de su historia personal, negando cualquier intención oportunista o de "uso de imagen" indebido. “No entiendo cuál es la bronca, el enojo. ¿Por qué utilizaría una foto? No me entra en la cabeza”, sentenció, aludiendo a que el hater (odio en redes) y las críticas se incrementaron con su incursión en la política. La mediática también hizo hincapié en el recuerdo de su relación, y en la ayuda que su pareja de ese momento le brindó, marcando que las críticas sobre el "uso acordado" de la relación son injustas.