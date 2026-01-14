BTS Tour 2026 en Latinoamérica: cómo comprar las entradas por Ticketmaster

El regreso de la boyband surcoreana BTS a los escenarios es un hecho confirmado para el año 2026, perfilándose como uno de los hitos musicales más importantes de la temporada, con una magnitud comparable al Eras Tour de Taylor Swift.

Luego de cuatro años sin una gira mundial completa, Jin, RM, Jimin, V, J-Hope, Suga y Jungkook se reunirán en el "BTS World Tour 2026–2027" tras haber finalizado su servicio militar obligatorio. El tour internacional contempla 79 conciertos en 34 regiones, iniciando el 9 de abril de 2026 en Goyang, Corea del Sur, y concluyendo en marzo de 2027.

Este recorrido mundial acompaña el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, que verá la luz el 20 de marzo de 2026 y cuyas 14 canciones fueron grabadas durante seis meses en Los Ángeles. Para estas presentaciones, la productora Live Nation ha diseñado un escenario de 360 grados, orientado a maximizar la capacidad de los recintos y brindar una experiencia inmersiva.

En América Latina, la expectativa es máxima, ya que para muchos fans será la primera oportunidad de verlos en siete años. El grupo visitará por primera vez Colombia, Perú y Argentina, además de regresar a México, Chile y Brasil. El itinerario confirmado incluye las siguientes fechas:

Ciudad de México: 7, 9 y 10 de mayo.

Bogotá: 2 y 3 de octubre.

Lima: 9 y 10 de octubre.

Santiago: 16 y 17 de octubre.

Buenos Aires: 23 y 24 de octubre.

São Paulo: 28, 30 y 31 de octubre.

Los interesados en la preventa deben cumplir con requisitos obligatorios de Weverse: realizar un pre-registro entre el 13 y el 18 de enero de 2026, seleccionar hasta tres ciudades y verificar que el correo de Weverse coincida con el de su cuenta en Ticketmaster.