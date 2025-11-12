Una nueva oportunidad laboral se abrió en San Juan para quienes cuenten con experiencia en tareas de depósito. La búsqueda está orientada a candidatos con conocimientos en materiales cloacales o de riego, aunque este requisito no es excluyente.

Según el aviso, la empresa seleccionará un ayudante de depósito con experiencia, con el objetivo de reforzar su equipo de trabajo.

Entre los requisitos principales se detallan:

Experiencia en materiales cloacales o de riego (no excluyente).

Disponibilidad full time.

Manejo de Office.

Carnet de conducir (excluyente).

El puesto requiere predisposición para trabajar en equipo, responsabilidad y compromiso, ya que se trata de una posición clave dentro del área logística y operativa de la empresa.

Los interesados deben enviar su currículum vitae al correo electrónico hrecursos277@gmail.com, donde se recibirán las postulaciones hasta completar la vacante.

Desde la firma indicaron que buscan incorporar personal de manera inmediata y que valorarán especialmente la experiencia previa en tareas de depósito, carga y descarga, control de stock y manejo de herramientas informáticas.