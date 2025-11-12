En la antesala de una jornada que puede marcar el destino de San Martín, Matías Borgogno tomó la palabra y dejó un mensaje cargado de fe y compromiso. El arquero y referente del Verdinegro se expresó a través de sus redes sociales, en la previa del partido frente a Aldosivi de Mar del Plata, por la última fecha del torneo Clausura.

“Nos jugamos todo, pero estoy convencido de que estamos listos”, aseguró el cordobés, que fue clave en la levantada del equipo bajo la conducción de Leandro Romagnoli. Borgogno, que mantuvo su arco en cero en cuatro de los últimos cinco encuentros, agregó: “Trabajamos duro, crecimos como grupo y demostramos que somos capaces de superar obstáculos. Quiero pedirle a cada uno de ustedes, a mis compañeros y a los hinchas, que crean en este grupo”.

Publicidad

El mensaje, acompañado de una foto con la camiseta verdinegra, rápidamente se viralizó entre los fanáticos, que sueñan con mantener la categoría.

Pensando en el trascendental duelo del sábado a las 17 en el estadio José María Minella, Borgogno remató: “Vamos con la frente alta y el orgullo de representarlos. No es solo un partido, es un objetivo, es un sueño, es un club y es una provincia. ¡Vamos a hacer historia!”.