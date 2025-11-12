La temporada 2025 de Alpine no solo quedará marcada por su pobre rendimiento deportivo, sino también por un episodio que encendió las alarmas en el automovilismo mundial. Según reveló el diario Le Parisien, dos personas irrumpieron en las oficinas de la escudería en Viry-Châtillon, al sur de París, en lo que podría tratarse de un intento de espionaje industrial.

El hecho ocurrió el lunes pasado, alrededor de las 22, pocas horas después de que Pierre Gasly sumara un punto en el Gran Premio de Brasil. Los intrusos ingresaron por un lateral del edificio, rompieron una ventana y subieron hasta las oficinas de los directivos. Varias puertas fueron forzadas, aunque no se registraron robos ni daños materiales, según la investigación.

“No se ha robado nada. Todo está bien. No había empleados en ese momento”, aseguraron desde la escudería, mientras que la Fiscalía de Évry confirmó el inicio de una investigación a cargo de la División de Delincuencia Territorial (DCT).

Los especialistas trabajan en la recolección de huellas y registros de cámaras, aunque todo indica que los sospechosos permanecieron menos de cinco minutos en el lugar. El hecho genera especial inquietud en un contexto de transición tecnológica, con el equipo preparando el nuevo monoplaza para 2026 bajo el reglamento que cambiará los motores de Renault a Mercedes.

En el plano deportivo, Alpine vive su peor año reciente, ubicado en el último puesto del campeonato de constructores con solo 22 puntos, todos obtenidos por Gasly. Su compañero Franco Colapinto, confirmado para la próxima temporada, se mostró confiado en revertir la situación: “El auto nuevo es mucho más prometedor. Tiene soluciones frente a los problemas de este año y estoy con muchas ganas de empezar”, señaló el piloto argentino.

La investigación continúa mientras la marca francesa evita pronunciarse oficialmente sobre el episodio, que deja en el aire una pregunta clave: ¿fue un simple intento de intrusión o un acto de espionaje en plena reestructuración técnica?