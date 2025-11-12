Un fuerte accidente vial ocurrió este miércoles por la tarde en la Ruta del Sol, en el departamento Rivadavia, y dejó como saldo un vehículo completamente destruido y un herido trasladado al hospital.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro se registró cerca de las 16:30, sobre el carril de sur a norte, en inmediaciones de la ex Cerámica San Juan. Un Peugeot 206 color rojo, que circulaba en dirección a Capital, volcó tras desprenderse una de las ruedas traseras del lado izquierdo, lo que provocó que el vehículo quedara dado vuelta sobre la calzada.

En el vehículo viajaban cinco ocupantes, mayores de 20 años, quienes llevaban el cinturón de seguridad colocado. Testigos indicaron que, pese a la violencia del impacto, todos lograron salir por sus propios medios antes de la llegada de la asistencia. Uno de los ocupantes fue trasladado al hospital para una mejor evaluación médica, mientras que el resto recibió atención en el lugar y no requirió traslado.

El siniestro obligó a interrumpir parcialmente el tránsito en la zona, mientras trabajaban efectivos de la Comisaría 30° junto a personal de emergencias médicas. Los primeros peritajes señalan que el desprendimiento de una rueda habría hecho que el conductor perdiera el control del vehículo, aunque las causas del siniestro continúan bajo investigación.

Personal policial permaneció en la zona para ordenar el tránsito y retirar el vehículo siniestrado, que quedó con importantes daños materiales.