Una tragedia vial sacudió el sur de Perú este miércoles, cuando un micro de pasajeros cayó a un precipicio en la región de Arequipa, dejando un saldo de al menos 37 personas muertas y 24 heridas, según confirmaron las autoridades locales.

El vehículo, perteneciente a la empresa Llamosas, viajaba con 60 pasajeros a bordo y chocó contra una camioneta pick up en una curva de la Panamericana Sur, la carretera que conecta Perú con Chile. Luego del impacto, el autobús desbarrancó y terminó a orillas de un río en una zona árida y de difícil acceso. “Tenemos una cifra de 37 fallecidos además de 24 heridos”, precisó Walther Oporto, gerente regional de Salud de Arequipa.

Las primeras pericias arrojaron que el chofer del micro dio positivo en el test de alcoholemia, por lo que fue detenido por orden de la fiscalía. El vehículo había partido la noche del martes desde Chala, en la provincia de Caravelí, con destino a la ciudad de Arequipa, la segunda más importante del país.

El Ministerio del Interior de Perú informó que unos 30 policías y equipos de bomberos trabajan en el rescate de víctimas y la recuperación de cuerpos. Las autoridades aún no precisaron si había más ocupantes en la camioneta involucrada.

Este tipo de tragedias no es nuevo en la zona: en 2018, otro accidente similar en la misma ruta dejó 44 muertos. A pesar de los controles reforzados, Perú registra más de 3.000 muertes viales al año, con una tasa de 14 fallecidos por cada 100.000 habitantes, según datos del Banco Mundial.