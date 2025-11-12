Capital: Vecinos eligen 12 obras clave por más de $314 millones

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan ha dado un paso firme en la consolidación de un modelo de gestión participativa, presentando formalmente los proyectos ganadores que fueron definidos directamente por los vecinos de cada distrito. Este proceso es el resultado de un trabajo conjunto entre el municipio y la comunidad, garantizando que las ideas y necesidades de los ciudadanos se transformen en obras tangibles.

La intendenta Susana Laciar, acompañada por los 12 concejales del departamento, encabezó la presentación oficial de los proyectos elegidos en el marco del Presupuesto Participativo 2025. Este año, la iniciativa demostró una fuerte convocatoria, recibiendo más de 30 propuestas que fueron presentadas por los vecinos.

Tras un proceso de votación en línea, finalmente se anunciaron los pre proyectos seleccionados que comenzarán a ejecutarse durante el año 2025. Para esta edición del Presupuesto Participativo, la Ciudad de San Juan asignó un monto total que asciende a $314.074.893,73 y esta cifra se distribuirá de manera equitativa entre los 12 pre proyectos ganadores. Es decir, que corresponderá a cada uno una partida de $26.172.907,81.

Proyectos definidos

Los proyectos seleccionados reflejan las prioridades específicas de cada área, abarcando desde mejoras en accesibilidad y seguridad hasta la revalorización de espacios compartidos:

Capital Centro: Prioridad en la Accesibilidad y Renovación Urbana En este distrito, las propuestas elegidas por los vecinos apuntan directamente a la mejora del tránsito peatonal y la infraestructura urbana. Las obras seleccionadas incluyen:

Desamparados: Los residentes de Desamparados optaron por obras esenciales para la prevención de riesgos y la movilidad interna. Los proyectos que iniciarán pronto son:

Trinidad: La comunidad hizo énfasis en la reorganización vial y el mejoramiento de la infraestructura existente. Los pre proyectos seleccionados son:

Concepción: Se priorizaron iniciativas destinadas a aumentar la seguridad ciudadana y revalorizar los puntos de encuentro. Las obras elegidas buscan mejorar la convivencia y el entorno urbano del distrito. Estas incluyen:

Con la presentación de estos 12 pre proyectos, la Ciudad de San Juan da cumplimiento a un mecanismo de participación ciudadana que transforma las ideas y necesidades en realidad, marcando el camino para que cada vecino sea parte activa del desarrollo de su barrio. Este proceso consolida la visión de una gestión que escucha, define y ejecuta las obras con el aval directo de la comunidad que las utilizará.