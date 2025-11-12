Este miércoles 12 de noviembre, más de 752.000 estudiantes de 6° grado de todo el país participaron de la prueba nacional Aprender, un dispositivo censal que analiza el nivel de los aprendizajes en lengua y matemáticas y permite sistematizar información sobre las condiciones en las que se desarrollan los alumnos.

La evaluación se realizó en 20.298 escuelas, tanto estatales como privadas, y abarcó sectores urbanos y rurales, asegurando la homogeneidad de la prueba para todos los estudiantes y provincias.

El dispositivo Aprender es elaborado por la Subsecretaría de Información y Evaluación Educativa del Ministerio de Capital Humano, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, y cuenta con la participación de docentes y especialistas de todo el país. Además de evaluar contenidos de lengua y matemáticas, incluye cuestionarios complementarios a estudiantes, docentes y directivos, con el fin de conocer aspectos socioeducativos y las condiciones de enseñanza.

El propósito de la prueba es contribuir al diagnóstico del sistema educativo obligatorio, generando información sobre saberes adquiridos, capacidades básicas y características sociodemográficas de los estudiantes. Esta información sirve como herramienta para la toma de decisiones que optimicen los aprendizajes en todos los niveles y escuelas del país.

Además, Aprender permite analizar no solo los resultados de los estudiantes, sino también las percepciones de docentes y directivos sobre la vida escolar, aportando un panorama integral sobre la educación argentina.