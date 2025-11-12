Este jueves, Alberto Fernández anunció con profunda tristeza la muerte de Dylan, su perro, a través de sus redes sociales. En un emotivo mensaje, el exmandatario recordó la lealtad, alegría y ternura que su mascota le brindó durante su vida.

“Aunque tal vez nunca te lo dije, siempre esperé que llegaras. Fuiste parte de mi vida, dándome lealtad, alegría y ternura. Me regalaste una amistad incondicional que solo algunos humanos me han dado. Compartimos momentos maravillosos colmados de una silenciosa paz y otros llenos de alegría y bullicio”, escribió Fernández en Instagram.

El expresidente agregó que, en los últimos meses, Dylan se fue apagando, y concluyó su mensaje con un sentido adiós: “Hoy, con mucho dolor, te despido. Dylan, mi entrañable amigo, gracias por tanto amor, que creo haber correspondido. Ahora correrás en algún paraíso en el que, seguramente, volveremos a encontrarnos. ¡Hasta siempre, amado Dylan!”.

La noticia conmovió a seguidores y usuarios de redes, quienes expresaron sus condolencias y recordaron la importancia de Dylan en la vida del expresidente.