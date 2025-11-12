Publicidad
En septiembre, los salarios registrados pierden 1% de poder real frente a la inflación

El Indec informó que los salarios formales aumentaron 1,3%, por debajo del 2,1% del IPC, mientras que el empleo informal mostró un crecimiento salarial superior a la inflación.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Los datos oficiales reflejan que el salario formal perdió poder de compra en septiembre. Foto: Gentileza

En septiembre, los salarios registrados, que incluyen a los empleados del sector privado y público, crecieron en promedio un 1,3%, cifra que quedó por debajo del aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes, que fue del 2,1%. Esto provocó una caída del 0,8% en el poder adquisitivo real de los salarios formales, un retroceso luego del leve incremento del 0,5% registrado en agosto, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Al analizar la evolución salarial en términos más amplios, que incluye también a los trabajadores informales, el índice mostró un crecimiento mensual del 2,2% y un aumento interanual del 46%, superando así al IPC tanto en la comparación mensual como en la anual. En relación a diciembre de 2024, este indicador acumuló una suba del 30,4%.

La variación mensual del índice de salarios se explicó por diferencias entre sectores: el empleo privado registrado aumentó sus salarios un 1,4%, el empleo público un 1,1%, mientras que el sector privado no registrado presentó la mayor suba, con un incremento del 5,7%.

En resumen, los datos oficiales reflejan que el salario formal perdió poder de compra en septiembre, ya que los ajustes salariales no alcanzaron a cubrir la inflación del mes. En contraste, el sector informal mostró un comportamiento más dinámico, con mejoras salariales que superaron el incremento de precios en el período analizado.

