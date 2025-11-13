La tarde del miércoles estuvo marcada por la preocupación en el barrio porteño de Caballito, donde un incendio de gran magnitud se desató en la calle Riglos, entre Formosa y avenida Alberdi. Según los primeros reportes, personal de Edesur realizaba tareas en el lugar cuando se produjo la rotura de un caño de gas, provocando un fuego inmediato frente a la entrada de un edificio.

Las imágenes que se viralizaron en redes sociales muestran llamas que superaron los dos metros de altura, cubriendo parte de la vereda y del frente del edificio. En varios videos grabados por vecinos se observa la intensidad del fuego y el sonido constante del gas escapando, mientras las autoridades trabajaban para evacuar la zona.

Publicidad

Afortunadamente, no hubo heridos ni explosiones, aunque el episodio generó pánico entre los residentes. En cuestión de minutos, seis dotaciones de Bomberos de la Ciudad y efectivos de la Policía porteña se desplegaron en el lugar para contener la situación, junto a una cuadrilla de Metrogas, que trabaja en el control de la fuga.

Dos personas que trabajan en la peluquería que se ubica junto al edificio narraron el terror: "La peluquería es de mi hermana, por lo que escuché fue consumida por el fuego, la mayor parte", comenzó diciendo uno de ellos. "Estábamos trabajando. Primero el chico de Edesur salió corriendo de donde estaba trabajando diciendo ‘corran’. La agarré del brazo (a mi hermana) y nos encerramos en el baño", explicó.

Publicidad

Luego continuó: "Cuando nos encerramos pensé en qué hacer y, cuando abrimos la puerta, le dije que teníamos que salir corriendo", explicó.

Minutos más tarde habló la joven que se encontraba también en la peluquería y mencionó que la obra llevaba varios días allí. Según relató, "un señor salió del pozo y se estaba prendiendo fuego", algo que luego confirmó el jefe de Bomberos, quien agregó que este hombre fue trasladado al Hospital Municipal de Quemados en estado de gravedad.

Publicidad

Finalmente explicó: "Yo me quería quedar, atiné a encerrarnos en el baño, no parecía grave en ese momento. El vecino salió quemado y salió cinco minutos después de nosotros. Vi la llama", mencionó.

El jefe de Bomberos luego contó que, además de los dos heridos, también se produjo la destrucción total de dos motos y un auto que se encontraban en el garaje ubicado frente a la obra donde se desató el incendio.