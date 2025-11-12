La Selección argentina se encuentra concentrada en Alicante, donde se enfrentará a Angola por una nueva fecha FIFA. Sin embargo, en las últimas horas trascendió una noticia que despertó el entusiasmo de los fanáticos: Francia planea invitar al equipo de Lionel Scaloni a un amistoso internacional que reeditaría la histórica final del Mundial de Qatar 2022.

Según reveló el portal Doble Amarilla, la Federación Francesa de Fútbol trabaja en la organización de una serie de encuentros preparatorios con vistas al Mundial 2026, y considera a Argentina como el rival ideal para medir su nivel competitivo.

La concreción de este partido depende de que el conjunto galo asegure su clasificación durante la actual doble fecha de las Eliminatorias de la UEFA, lo que le permitiría liberar su calendario de compromisos oficiales y planificar amistosos internacionales de alto impacto.

De confirmarse, el partido tendría lugar en la fecha FIFA de marzo de 2026, y marcaría el primer enfrentamiento entre ambos seleccionados desde la final de Qatar, en la que Argentina se consagró campeona del mundo tras vencer por penales 4-2, luego de un apasionante 3-3 en tiempo reglamentario y prórroga.

El posible cruce genera expectativa no solo por lo deportivo, sino también por el valor simbólico de reunir nuevamente a Messi y Mbappé, protagonistas de una de las finales más recordadas en la historia del fútbol mundial.