Tras el trágico accidente ocurrido en San Martín, la Justicia ordenó que Fabián Vega, conductor de un Suzuki Fun, sea trasladado al Penal de Chimbas. El hombre está acusado de homicidio simple por haber embestido y causado la muerte de Carlos Quiroga, de 70 años, el pasado domingo 9 de noviembre.

Según informaron fuentes judiciales, el siniestro ocurrió en el cruce de calles Rawson y Nacional, cuando Vega, al mando del auto Suzuki Fun, embistió a la moto Yamaha FZ en la que se trasladaba la víctima. Quiroga murió en el lugar a raíz de las graves lesiones sufridas.

De acuerdo con la investigación, la tragedia fue el desenlace de una fuerte discusión familiar entre los Quiroga y Viviana Sosa, expareja del hijo de la víctima y actual pareja de Vega, quien viajaba como acompañante en el vehículo.

El fiscal Nicolás Schiattino, de la UFI Delitos Especiales, explicó que el episodio comenzó cuando los Quiroga se presentaron en la vivienda de Sosa para entregar a los niños. En ese momento se produjo un cruce de insultos que derivó en una persecución del auto de Vega hacia las motos que conducían Carlos Quiroga y su hijo, Fernando.

Durante el trayecto, según relató el Ministerio Público Fiscal, se produjo un incidente en el que Fernando Quiroga habría golpeado una de las ventanillas del vehículo con su casco, y poco después se generó el impacto fatal con la moto de su padre.

Tras el hecho, Vega fue detenido de inmediato y, en audiencia realizada este miércoles, el juez determinó que permanecerá cuatro meses alojado en el Penal de Chimbas mientras continúa la investigación.