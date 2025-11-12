La vicepresidenta Victoria Villarruel mantendrá este viernes al mediodía una reunión con la ministra de Seguridad y senadora electa Patricia Bullrich, en medio de las negociaciones políticas que buscan consolidar la estrategia legislativa del oficialismo de cara al tratamiento de las principales reformas del Gobierno.

Fuentes del Senado confirmaron que el encuentro fue coordinado por Agustín Giustinian, secretario parlamentario de la Cámara Alta, quien convocó a Bullrich para avanzar con trámites vinculados a su incorporación formal. Desde el entorno de la ministra aseguraron que asistirá al encuentro, en el que se abordará la agenda de trabajo que impulsará La Libertad Avanza en el Congreso.

La intención de Bullrich es articular los consensos necesarios para garantizar la aprobación de los proyectos de Javier Milei, entre ellos la reforma laboral y el nuevo Código Penal. Para lograrlo, la funcionaria mantiene contactos con legisladores de todos los bloques, incluso con algunos representantes del peronismo que se encuentran distanciados del kirchnerismo.

“El objetivo es conseguir los 37 votos necesarios para alcanzar el quórum. Patricia va a dialogar con todos los sectores, y si hace falta, confrontará para sacar las reformas adelante”, afirmaron desde su equipo.

El rol de Bullrich será clave como nexo político entre la Casa Rosada y el Senado, un vínculo que se había debilitado tras las tensiones entre Villarruel y Milei. Desde el oficialismo reconocen que “durante el primer año hubo una desconexión entre el Senado y los objetivos del Gobierno”, y esperan que la llegada de la futura senadora “recupere el diálogo y la coordinación institucional”.

En paralelo, la ministra también mantiene reuniones con jefes de bloque para delinear la agenda parlamentaria de las próximas semanas. “Hay que reconstruir las relaciones políticas, porque si no, las cosas no van a avanzar en la Cámara Alta”, señalaron desde el entorno legislativo.