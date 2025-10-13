A pesar del esfuerzo por recuperar dos joyas arquitectónicas de San Juan, la inconciencia volvió a ganar terreno. El comienzo de semana trajo una lamentable noticia para la comunidad educativa y cultural de San Juan. El Colegio Nacional Monseñor Pablo Cabrera, uno de los edificios históricos más representativos del centro sanjuanino, amaneció con pintadas y daños en sus muros, justo cuando se encontraba en plena etapa de restauración.

Gladys González, directora de Patrimonio Cultural, contó a DIARIO HUARPE que si bien la entrega oficial de estas obras era mañana, la empresa responsabilizada en la intervención hara retoques para volver a tapar al menos dos grafitis en las paredes externas de la institución, además de evaluar poner vigilancia policial para evitar este accionar. "Pasó solo un fin de semana, es increíble" se lamentó.

La Dirección de Patrimonio Cultural condenó el hecho y advirtió que existe preocupación por la Escuela Normal Sarmiento, que también está siendo intervenida después de años sin mantenimiento, debido a su enorme valor histórico y las implicancias técnicas que supone trabajar sobre una estructura patrimonial.

Temen que el vandalismo repercurta en los muros de la Normal Sarmiento. (Foto DIARIO HUARPE)

La funcionaria explicó que la restauración del Colegio Nacional incluyó tareas de pintura exterior, reparación de revoques y adecuación de instalaciones, todo bajo estrictos criterios de conservación. “A diferencia de la Normal, este edificio sí puede ser pintado completamente, pero cuidando los detalles y su valor patrimonial”, comparó con detalles González.

Programa 'Escuelas Monumento'

Ambos establecimientos forman parte del programa Escuelas Monumento, una iniciativa provincial que busca fortalecer el sentido de pertenencia en las comunidades educativas y promover el cuidado del patrimonio arquitectónico.

Dentro de este marco, alumnos de sexto año participan de charlas sobre memoria, patrimonio y vandalismo, con el objetivo de generar conciencia y compromiso. “Los chicos se mostraron muy interesados, hicieron muchas preguntas y demostraron que valoran la historia de su escuela. Queremos que comprendan que cuidar el edificio es cuidarse a sí mismos y respetar su entorno”, explicó González, quien aseguró que las actividades ya comenzaron a dictarse.

Conciencia y cuidado del patrimonio provicial

Las obras en el Colegio Nacional y en la Escuela Normal Sarmiento representan una oportunidad histórica para poner en valor dos instituciones que marcaron generaciones de sanjuaninos. Sin embargo, los hechos recientes ponen en evidencia la necesidad de profundizar la educación patrimonial. “Queremos que cada estudiante sienta orgullo por su escuela y entienda que estos edificios son parte de su historia. Cuidarlos es preservar el legado cultural de San Juan para las generaciones futuras”, remarcó la directora.

El sábado por la noche, habían terminado los trabajos de iluminación y pintura. (Foto gentileza)

Mientras continúan los trabajos y las tareas de limpieza en el Colegio Nacional, desde Patrimonio Cultural llamaron a la comunidad a sumarse en el cuidado de los espacios históricos, entendiendo que son parte viva de la memoria colectiva de la provincia.