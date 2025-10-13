La periodista Juli Roque se refirió nuevamente al vínculo que mantiene con Fede Bal, después de las imágenes que los mostraron muy cerca en una fiesta post Martín Fierro. Aunque la cronista confirmó que siguen viéndose y que el trato es "re bueno", se mostró cautelosa y aclaró que prefiere mantener un bajo perfil: "Está todo bien, no me gusta hablar mucho del tema. Prefiero que digan que no hay más nada", expresó en diálogo con el ciclo Ya fue todo.

El principal punto de conflicto, y a la vez la base de este affaire, es el famoso "código" de Fede Bal: la decisión de no comprometerse con nadie para evitar infidelidades y mantener su libertad para estar con distintas mujeres.

Publicidad

Roque fue enfática en señalar que no hubo promesas entre ellos y que respeta esta postura. "A mí no me prometió nada, banco que tenga su código, yo tengo el mío. A Fede lo estoy conociendo, hablamos. Tal vez el día de mañana no me pinta más, pero ahora nos estamos conociendo", detalló, dejando en claro que el lazo continúa sin etiquetas ni definiciones firmes.

Sin embargo, a pesar de su aparente naturalidad, la periodista no pudo evitar confesar el lado incómodo de esta dinámica de no exclusividad. Al referirse a las versiones de que el actor también se ve con otras figuras como Evelyn Botto y Victoria Puig, Juli Roque reconoció que la situación la afecta.

Publicidad

"No me interesa saber con quiénes está, pero me la baja un poco. No digo que me gustaría ser exclusiva, pero no es lindo enterarme con quién está él", admitió la cronista, marcando el límite en su manera de vincularse.