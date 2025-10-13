Jimena Barón es conocida por su audacia y su permanente búsqueda de desafíos, tanto en su música como en su vida personal. En esta ocasión, la artista subió la vara y sorprendió a sus seguidores al compartir una experiencia de inmersión en aguas extremadamente frías en el corazón de la Patagonia argentina.

La "Cobra" se encuentra disfrutando de unos días de descanso y conexión con la naturaleza en San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Fue allí donde decidió llevar a cabo un ritual de bienestar que, si bien es tendencia a nivel mundial por sus beneficios para la salud, pocos se atreven a practicar con temperaturas tan extremas.

"Me metí al agua a 4 grados bajo cero. Se me congeló hasta el alma, pero lo hice. Cascada de sanación", escribió Barón en sus redes sociales junto a un impactante video que la muestra, sin dudar, zambulléndose en una cascada de agua cristalina rodeada de un paisaje montañoso y con temperaturas que invitaban a todo menos al nado.

El clip muestra el momento exacto en que la cantante se sumerge completamente. Si bien su reacción inicial fue de claro impacto por el frío extremo, pocos segundos después se la pudo ver sonriente y satisfecha, logrando completar su desafío personal.

La inmersión en agua helada, o crioterapia, ha ganado popularidad en los últimos años por sus supuestos beneficios para reducir la inflamación, mejorar la circulación y aumentar la producción de endorfinas. Para Jimena, sin embargo, la experiencia pareció ir más allá de lo físico, al denominarla una "cascada de sanación", lo que sugiere un momento de introspección y renovación emocional en medio del gélido entorno patagónico.

Sus seguidores, como era de esperar, se dividieron entre la admiración por su valentía y los comentarios jocosos sobre el extremo desafío, destacando una vez más la personalidad multifacética y la capacidad de Jimena Barón para captar la atención tanto arriba del escenario como en sus aventuras fuera de él.