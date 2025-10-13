El vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, se refirió a la posibilidad de que la provincia quede excluida del régimen de Zona Fría, una medida que —de concretarse— afectaría a más de 120 mil hogares y entidades sin fines de lucro. El beneficio, implementado en 2021, contempla descuentos de entre el 30% y el 50% en las tarifas de gas natural para los usuarios incluidos en la normativa.

“El régimen de Zona Fría fue establecido mediante una ley nacional en 2021, con el objetivo de aliviar la carga de los sectores más vulnerables y de instituciones sociales. En San Juan, aproximadamente 120 mil medidores están alcanzados por este beneficio, y su eliminación representaría una afectación grave para muchas familias”, explicó a DIARIO HUARPE.

Publicidad

El vicegobernador destacó que los recursos del Fideicomiso que financia el subsidio no provienen del Tesoro Nacional, sino de un aporte solidario que realizan los demás contribuyentes. “Es importante aclarar que el Gobierno Nacional no destina fondos directos a este programa. El Fideicomiso se compone de una contribución cercana al 6% del resto de los usuarios. Por eso, mantenerlo no afecta las cuentas nacionales”, afirmó.

Martín anticipó además que la Cámara de Diputados provincial convocará a una sesión especial para abordar exclusivamente este tema. “Hubo unanimidad entre los legisladores. Vamos a pedirle al Congreso y al Ejecutivo Nacional que no modifiquen este subsidio, porque el perjuicio sería no solo para San Juan, sino también para otras provincias que integran la Zona Fría”, señaló.

Publicidad

El funcionario resaltó la importancia de preservar el régimen durante todo el año, ya que las familias beneficiadas reciben el descuento en las 12 boletas del servicio. “Es un alivio constante, no estacional. No se trata solo de los meses de invierno, sino de un acompañamiento permanente a los sectores que más lo necesitan”, puntualizó.

Finalmente, Martín reconoció que, aunque la discusión gira en torno al régimen de Zona Fría, en San Juan también preocupa la falta de contemplación de las zonas cálidas, donde el consumo energético aumenta significativamente durante el verano. “Los sanjuaninos enfrentamos inviernos duros y veranos extremos. Sería necesario que este tipo de políticas también contemple esa realidad”, concluyó.