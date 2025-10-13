Georgina Barbarossa perdió por completo la paciencia este lunes en su programa matutino de Telefe, A la Barbarossa, luego de que sus panelistas Nancy Pazos y Mariana Brey volvieran a protagonizar un encendido y descontrolado enfrentamiento en vivo. La situación escaló a tal punto que la propia conductora tuvo que intervenir de manera tajante, llegando a advertir con retirarse del estudio si no se calmaban.

El clima se puso denso durante el tratamiento de uno de los temas del día, cuando Pazos y Brey, conocidas por su fuerte temperamento y las chispas que saltan entre ellas, iniciaron una acalorada discusión que rápidamente se salió de control. Gritos, interrupciones y acusaciones cruzadas coparon el aire, dejando a la conductora visiblemente incómoda y molesta.

Ante la imposibilidad de retomar la calma, Barbarossa decidió poner un freno. "¡Chicas, por favor, paren! ¡No se puede seguir así!", se la escuchó decir con un tono de voz inusualmente elevado y cortante. Sin embargo, al ver que el cruce persistía y la tensión aumentaba, la conductora no dudó en lanzar una fuerte advertencia que dejó a todo el equipo en silencio.

"De verdad, se los digo, si siguen con esto, me levanto y me voy. Me voy, las dejo solas y sigan discutiendo ustedes," sentenció Georgina, con un gesto de agotamiento y frustración que dejó claro su hartazgo con las reiteradas peleas de sus colaboradoras.