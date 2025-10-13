A paso firme y sin escatimar en la formación de su hija, L-Gante y Tamara Báez han elegido para Jamaica Valenzuela una de las instituciones educativas más prestigiosas y exclusivas del conurbano bonaerense. La niña asiste a un colegio bilingüe de primer nivel ubicado en la zona de Bella Vista, que se destaca por su enfoque en la educación integral.

La propuesta educativa está diseñada para estimular tanto el desarrollo intelectual como el emocional y artístico de los alumnos desde los primeros años. El foco está puesto en una formación completa que va más allá de lo meramente académico, buscando potenciar todas las facetas del crecimiento de los estudiantes.

Uno de los aspectos más sobresalientes de la institución elegida por la expareja es su sólida red de alianzas académicas, tanto a nivel nacional como internacional, que garantizan un estándar de enseñanza superior.

En el plano local, el colegio mantiene acuerdos de colaboración con universidades de alto prestigio como la Universidad de Palermo, la Universidad Austral y la Universidad Católica. Sin embargo, es su conexión con el exterior la que subraya su perfil de élite.

La institución cuenta con convenios de colaboración con prestigiosas entidades educativas extranjeras, destacándose su alianza con la Universidad de Cambridge, una de las más reconocidas a nivel mundial. Este tipo de acuerdos abren las puertas a programas de intercambio y validación de conocimientos que posicionan a Jamaica y sus compañeros en un entorno de aprendizaje con perspectiva global.