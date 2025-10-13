El mundo del espectáculo no deja de hablar del incipiente romance entre Dai Fernández y Nicolás Vázquez, compañeros de elenco en el éxito teatral Rocky, El Musical. A tan solo un mes del divorcio de Vázquez con Gimena Accardi, y de la separación de Fernández con Gonzalo Gerber, el actor blanqueó que están "empezando a conocerse", una declaración que cayó como un baldazo de agua fría para su expareja.

Gonzalo Gerber, con quien Dai Fernández compartió siete años de relación, se convirtió en el centro de atención tras la confirmación de Vázquez. Aunque el bailarín siempre mantuvo un perfil bajo y una discreción absoluta sobre la ruptura, su reciente actividad en redes sociales no pasó inadvertida.

Según trascendió en los medios, y tal como lo indica el título de la nota, la angustia de Gerber fue palpable. Si bien el bailarín no hizo declaraciones directas, su entorno cercano dejó entrever que el blanqueo público del nuevo vínculo afectivo reavivó el dolor de la separación. La ruptura entre Fernández y Gerber se dio en agosto, en medio de los fuertes rumores que vinculaban a la actriz con Vázquez.

En aquel momento, el bailarín se había limitado a agradecer el interés y a señalar que estaba atravesando "una separación de siete años" y que no tenía "ánimo de hablar". Hoy, con la noticia del romance confirmada, el pesar de Gerber parece ser la consecuencia lógica. "Es un momento difícil para él, la separación fue reciente y la exposición mediática de Dai con Nico lo afectó mucho", deslizó una fuente cercana a Gerber, reflejando el sentir del artista.