A dos días de la conmocionante noticia del fallecimiento de la icónica actriz de Hollywood, Diane Keaton, a los 79 años, se revelaron detalles de los momentos finales de la estrella. El portal de noticias estadounidense TMZ tuvo acceso y difundió el audio de la llamada al 911 que se realizó desde la residencia de la artista en Los Ángeles, California, el pasado sábado por la mañana.

Aunque la familia de la ganadora del Oscar ha mantenido un hermetismo total respecto a las causas de su deceso, el breve fragmento de la comunicación de emergencia brinda una pista sobre la gravedad del cuadro que se presentó.

La grabación, que dura apenas unos 20 segundos, es un reporte de rutina dirigido al despacho del Departamento de Bomberos. En ella, se escucha una frase concisa y de alto impacto: “Rescate 19, persona caída”, justo antes de que se comunique la dirección del domicilio de la actriz.

Fuentes cercanas al caso confirmaron que la llamada se registró poco después de las 8 de la mañana del sábado, momento en el que una ambulancia del Departamento de Bomberos acudió a la propiedad para luego trasladar a la aclamada intérprete al hospital local.

Si bien no se especificaron las causas del fallecimiento, una fuente en diálogo con la revista People deslizó que la salud de Keaton había empeorado repentinamente en el último tiempo. “Su declive fue muy repentino, lo cual fue desgarrador para todos los que la amábamos. Fue tan inesperado, especialmente para alguien con tanta fuerza y espíritu”, aseguró el allegado, reafirmando el dolor y la sorpresa que generó su partida en su círculo íntimo.