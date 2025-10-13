Luisana Lopilato y Michael Bublé continúan demostrando que el paso del tiempo solo consolida su profundo amor. Este lunes, la actriz argentina decidió utilizar sus redes sociales para sorprender a su marido, el reconocido cantante canadiense, con un emotivo y muy especial mensaje, celebrando nada menos que 17 años desde el inicio de su historia de amor.

La pareja, que se conoció en el año 2008 en Argentina, se ha convertido en una de las más queridas y seguidas del mundo del espectáculo internacional. Padres de cuatro hijos—Noah, Elías, Vida y Cielo—, Luisana y Michael mantienen viva la llama del romance a pesar de sus intensas agendas y los desafíos que han enfrentado.

A través de su cuenta de Instagram, donde la siguen millones de personas, Lopilato compartió un recuerdo de ambos y le dedicó a Bublé unas palabras cargadas de ternura, fe y gratitud. "Hace 17 años empezó todo. Y hoy te amo más que en el primer momento", dice parte del texto que acompañó la fotografía de la pareja.

El posteo fue rápidamente inundado de "me gusta" y comentarios de sus seguidores, quienes celebraron la complicidad y el genuino afecto que los une. El cantante no tardó en responder la declaración de su esposa, devolviendo el gesto de amor y sumando más dulzura a la publicación.