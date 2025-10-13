Juana Repetto siempre ha mantenido una relación muy cercana y honesta con sus seguidores, especialmente en temas relacionados con la crianza y la maternidad. La madre de Toribio y Belisario utiliza sus redes sociales no solo para compartir momentos de felicidad, sino también para visibilizar las dificultades y los desafíos que implica ser mamá, rompiendo con el mito de la madre perfecta.

En una reciente publicación o interacción con sus followers, Juana se mostró más vulnerable y reflexiva que nunca al confesar una realidad que a muchas madres les cuesta admitir: la necesidad de buscar apoyo. “Tengo que aceptarlo, pedir ayuda,” sentenció, haciendo hincapié en que intentar manejar sola la logística y las exigencias de la vida familiar con dos niños pequeños es una carga insostenible.

La confesión de Repetto resuena profundamente en un contexto social donde las madres a menudo sienten la presión de ser multifacéticas y autosuficientes. La actriz explicó que delegar tareas, ya sea en su pareja, familiares o profesionales, no es un signo de debilidad, sino una herramienta fundamental para el bienestar mental y físico. "Si no pido ayuda, exploto. Y eso no es bueno ni para mí ni para mis hijos," habría manifestado, señalando que priorizar su salud emocional es, en última instancia, beneficioso para toda su familia.