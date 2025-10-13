Este lunes 13 de octubre de 2025, la Justicia sanjuanina cerró la etapa de investigación penal preparatoria contra Renzo David Esquivel, el hombre acusado de acuchillar brutalmente a su pareja a fines de marzo de este año, en un violento episodio ocurrido en el barrio Los Pinos, en Chimbas. Con la investigación concluida, el fiscal Mario Alejandro Panetta Soppelsa resentó la acusación formal y pidió que la causa sea elevada a juicio, finalmente aceptada por el juez Mariano Carrera Pedrotti. El acusado estuvo varias veces cerca de cerrar un acuerdo de juicio abreviado, pero hoy frente al juez dijo que “13 años de cárcel era mucho”, según indicaron fuentes judiciales a DIARIO HUARPE.

Durante la audiencia, la Fiscalía mantuvo la carátula de tentativa de homicidio agravada por el vínculo y por mediar violencia de género (intento de femicidio), además del delito de amenazas agravadas, y adelantó que solicitará 13 años de prisión efectiva para Esquivel.

Publicidad

En contraposición, la defensora oficial Sandra Leveque pidió una calificación más leve y medidas alternativas centradas en la “reinserción” del imputado. Afirmó que el hombre actuó en defensa propia durante una discusión doméstica y que está arrepentido de lo sucedido.

El propio Esquivel habló ante el juez y reconoció haber atacado a su ex pareja, aunque insistió en que lo hizo para defenderse. “Estoy arrepentido, quiero responder por lo que hice, pero 13 años me parece mucho”, dijo el acusado en la audiencia.

Publicidad

Sin acuerdo entre las partes, el juez Carrera dio por finalizada la etapa investigativa y ordenó la elevación a juicio. Ahora resta el sorteo del tribunal que llevará adelante el debate y la fijación de la fecha de inicio.

La polémica declaración del acusado

Dos días después del ataque, durante la audiencia de formalización, Esquivel intentó culpar a la víctima del violento episodio. Alegó que la mujer lo había dejado solo con los hijos y que regresó a la casa “ebria y drogada”, lo que habría desatado la pelea.

Publicidad

“El sábado a la noche se fue y me dejó con los niños. Llegó a las 7 u 8 de la mañana con olor a alcohol y drogada. Cuando le pregunté dónde había estado, empezó a insultarme y agredirme. Yo agarré el cuchillo con el que estaba cortando pan porque ella había tomado otro y se me abalanzó”, relató el acusado ante el juez.

Según su testimonio, luego de ese momento habría perdido el control. “Me dio un ataque de ira, un shock. No me acuerdo. Volví en sí cuando me habló un policía y me puse a llorar”, declaró.

Tras aquella audiencia inicial, el juez Carrera le impuso cuatro meses de prisión preventiva, que Esquivel cumplió en el Servicio Penitenciario Provincial, y otorgó el mismo plazo para concluir la investigación, la cual ahora quedó lista para ser debatida en juicio oral.

De ser hallado culpable, Esquivel podría recibir una condena de hasta 13 años de cárcel por tentativa de homicidio agravada por el vínculo y por mediar violencia de género.