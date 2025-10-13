Tras varias semanas en el ojo de la tormenta mediática por las persistentes versiones de una supuesta crisis con su pareja, el actor Andrés Gil, Cande Vetrano volvió a generar revuelo con una particular y enigmática publicación en su cuenta de Instagram.

Fiel a su estilo de vida y filosofía ligada a la apreciación de lo natural y sencillo, la actriz compartió una story entre plantas y flores, acompañada de una frase que no pasó desapercibida por sus seguidores y los medios: “Me siento millonaria. Ahre. Pero sí”.

El posteo se da en un contexto sensible, luego de que circuló con fuerza el rumor de una supuesta infidelidad de Gil que lo vinculaba a una tercera persona, versiones que la pareja optó por manejar con un bajo perfil y sin declaraciones directas, aunque en algunas ocasiones se mostraron juntos en redes, intentando disipar las dudas.

Aunque la frase "Me siento millonaria" podría interpretarse, dada la imagen, como una alusión a la riqueza que brinda la naturaleza y los aspectos simples de la vida, y que la propia Cande suele destacar en su día a día, el uso del "Ahre" —muletilla digital que implica retractación o ironía— le dio un matiz ambiguo, dejando abierta la puerta a múltiples interpretaciones sobre su estado anímico actual.