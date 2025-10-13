Después de semanas de rumores, fotos a los besos y versiones cruzadas, Wanda Nara decidió ponerle fin al misterio y confirmar oficialmente su relación con Martín Migueles. Sin embargo, como suele ser habitual en la vida de la mediática, el blanqueo no fue un acto casual, sino un movimiento calculado que tendría un claro destinatario.

Según revelaron en el ciclo Infama (América), la fecha elegida para que la empresaria y el deportista compartieran su primera foto de pareja no fue al azar. "La foto la subió él. Se lo ve muy contento”, contaron en el programa.

Publicidad

Lo verdaderamente llamativo y revelador fue que la publicación de Wanda y Migueles llegó minutos después de que Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez aparecieran juntos en sus redes desde Estambul, mostrándose muy enamorados. “¡Qué casual todo!”, cerraron en el ciclo, dejando en claro que la movida de la empresaria se trató de una "respuesta" o coincidencia estratégica para opacar o contrarrestar la exposición de su ex.