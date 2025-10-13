A poco más de un año del fallecimiento de la actriz Selva Alemán, su esposo y colega, Arturo Puig, se abrió a corazón abierto para hablar sobre cómo atraviesa el profundo dolor de su ausencia. El actor, con quien Selva compartió más de cinco décadas de vida y una profunda complicidad, compartió la cruda realidad de su día a día y la decisión que tomó para poder seguir adelante.

"Me cuesta, la extraño mucho", confesó Puig en una reciente entrevista, al rememorar a su compañera, quien murió el 3 de septiembre de 2024. "El otro día tomé conciencia que hace un año que se fue Selva, parece mentira, me parece que fue ayer. Es increíble, la verdad que la extraño mucho, era una persona divina, única. Éramos un equipo", se lamentó, destacando la maravillosa convivencia y las risas compartidas.

Publicidad

Consultado sobre cómo logra sobrellevar la pena, Puig reveló que encaró un cambio de vida drástico que, aunque doloroso, resultó ser un mecanismo para afrontar la pérdida. "Yo ahora me mudé de una casa muy grande y estoy en un departamento más acotado. También eso, hice la mudanza y el duelo, las dos cosas de mucho estrés", explicó el artista, señalando que el proceso de vender el hogar familiar donde vivieron por más de 30 años y mudarse fue un "segundo duelo".

El desmantelamiento de la casa y los recuerdos fue un proceso acompañado por sus hijos, quienes se encargaron de ayudarlo a gestionar las pertenencias. "Mis hijos me acompañaron mucho. Ximena me ayudó con la ropa porque ella se dedica a hacer desfiles, algunas cosas se vendieron, otras se las llevaron", detalló el actor, mencionando también el desarme de un galpón de utilería de su padre.

Publicidad

A pesar de los cambios y la soledad, Puig se está adaptando a su nueva vida en el departamento, aunque reconoció que sus días son "raros". "Salgo a comprar algo, a pasear al perro, y cuando estoy volviendo tengo la sensación de que Selva va a estar", compartió con emoción. También reflexionó sobre el rol de su esposa: "Selva era el centro de la familia, la que unía a la familia, la que organizaba... Ahora que no está, pienso: ¡qué bárbaro! Cuántas cosas hacía ella y que yo tendría que haber hecho".

Arturo Puig no oculta que el camino es "día a día, hora a hora", y que todavía no se siente listo para retomar proyectos profesionales, como el teatro, a pesar de los ofrecimientos. Sin embargo, con el apoyo de su familia y la reorganización de su vida, sigue "sobreviviendo", honrando la memoria de Selva Alemán, el gran amor de su vida.