Después de semanas de rumores y un escándalo viral que puso en jaque su relación, el streamer Oky Appo y la ex participante de Gran Hermano Gabriela Gianatassio confirmaron su separación. La ruptura se produce a raíz de la fuerte polémica generada por los comentarios de Appo sobre el cuerpo de su pareja, a quien le había solicitado en vivo que "baje diez kilos".

En transmisiones separadas, la expareja compartió sus versiones sobre el final del vínculo. Oky Appo, visiblemente resignado, intentó en principio relativizar la situación: "No cortamos, bueno, en verdad sí. Raro, raro", confesó entre dudas, y agregó con cierta tristeza: "Siempre las mejores cosas las echo a perder, pero bueno...". Aunque el streamer buscó minimizar el impacto de sus dichos gordofóbicos, la realidad es que el episodio escaló a nivel mediático y generó un fuerte repudio entre sus seguidores.

Publicidad

Por su parte, Gabriela Gianatassio fue contundente al dar su versión de los hechos. La modelo brasileña dejó en claro que la decisión de terminar el noviazgo fue suya. "Yo no soy una 'migajera'. Mientras me hacía bien, estaba con él. Cuando dejó de hacerme bien, terminé. Así de sencillo", sentenció la ex GH, reivindicando su bienestar personal como prioridad.

En un gesto de empoderamiento, Gabriela también reveló a sus seguidores que atraviesa un momento de profunda renovación personal y profesional. "Siento que estoy volviendo a brillar. Me voy de viaje a Europa, voy a pasar mi cumpleaños en París y estudiar inglés. Estoy muy contenta", concluyó, marcando una distancia definitiva con el conflicto.

Publicidad

La controversia se había iniciado días atrás, cuando Oky le pidió a su entonces novia que bajara "diez kilitos", a lo que ella, visiblemente incómoda, se había negado, aceptando solo la posibilidad de bajar "cinco". Pese a que el influencer intentó justificar sus dichos aduciendo que era parte de un acuerdo de vida sana mutuo, la mayoría del público lo acusó de exponer y presionar a su pareja con un tema sensible. La ruptura, confirmada ahora por ambos, parece ser la consecuencia directa de una polémica que sobrepasó los límites de su relación.