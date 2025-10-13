Este fin de semana, Benicio Vicuña Ardohain, el hijo menor de la modelo Carolina “Pampita” Ardohain y el actor Benjamín Vicuña, celebró su cumpleaños número 11. Como es habitual, la celebración familiar no pasó desapercibida, especialmente por la originalidad y el tamaño de la torta que la conductora eligió para su pequeño.

Pampita, que siempre se esmera en los festejos de sus hijos, compartió en sus redes sociales las postales del cumpleaños. El protagonista indiscutido de la mesa dulce fue el pastel temático que, a diferencia de años anteriores, rindió homenaje a una mezcla de personajes de la cultura pop y del cine.

La torta de varios pisos se destacó por su decoración colorida y moderna, sobre la cual se podían ver miniaturas de personajes muy populares. Benicio optó por una selección variopinta, en la que destacaban figuras icónicas como Spider-Man, Mario Bros y, sumándose a la tendencia, la figura de la aclamada película animada de Disney, Elsa de Frozen. Este último personaje fue el que generó más comentarios en las redes sociales, al tratarse de una figura femenina elegida por el cumpleañero para su pastel.

Además de la torta, la celebración fue sencilla y familiar, con la presencia de su esposo, Roberto García Moritán, sus hermanos y amigos. Benjamín Vicuña, por su parte, se sumó a los saludos con un conmovedor mensaje en sus redes sociales, demostrando el profundo amor y orgullo que siente por el crecimiento de su hijo menor, que cada vez se parece más a él.

EL LUCHADOR ILIA TOPURIA, EL STREAMER SPREEN Y EL CANTANTE MILO J, LAS FIGURAS QUE APARECEN SOBRE EL GLASEADO.