Moria Casán volvió a conquistar las redes con su habitual mezcla de audacia y autenticidad. La "One" sorprendió a sus seguidores al publicar en su cuenta de X una fotografía de los años 80 en la que se la ve completamente desnuda, posando sobre un caballo y en una playa, sin ningún tipo de edición digital.

La postal pertenece a una producción realizada hace más de cuatro décadas para la histórica revista Libre y rescata uno de los momentos más icónicos de la carrera de Casán, cuando en ese entonces encabezaba la obra La mejor revista de la cuadra en el Teatro Estrella, uno de los grandes éxitos del género en la Avenida Corrientes.

Junto a la imagen en blanco y negro, la diva escribió un epígrafe claro y contundente, destacando la naturalidad de la toma, algo que valoró en el contexto actual de las redes sociales: "Picture enviada por Héctor Maugeri. Revista Libre. Sin Photoshop".

El posteo rápidamente se viralizó, acumulando miles de interacciones y comentarios que elogiaron tanto la belleza atemporal de la actriz como su habitual actitud desafiante. De inmediato, Moria se convirtió en tendencia en la plataforma, demostrando una vez más que su carisma y autenticidad trascienden el paso del tiempo y las modas digitales.

La foto compartida por Moria Casán.