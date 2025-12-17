Las penas contra César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, así como las de los imputados por encubrimiento, se conocerán recién en febrero de 2026. Así lo resolvió la jueza Dolly Fernández, quien fijó la audiencia de lectura de sentencia para el próximo 10 de febrero, a las 9.00 de la mañana.

Luego de varios días de expectativa y con el plazo legal que vencía el viernes 19 de diciembre, la magistrada confirmó la fecha en la que se dará a conocer el monto de las condenas para los integrantes del denominado clan Sena y el resto de los acusados en una de las causas judiciales más resonantes de los últimos años en la provincia de Chaco.

En paralelo, se conocieron modificaciones en el régimen de detención dentro del Complejo Penitenciario N°1 de Resistencia. Los cambios se dispusieron tras la fuga de Luz Mía Bárbara Di Battista, de 42 años, conocida como “la Barbie”, quien fue recapturada posteriormente en la provincia de Corrientes.

A raíz de ese episodio, las autoridades penitenciarias resolvieron reubicar a algunos detenidos. En ese contexto, César Sena y su padre, Emerenciano Sena, fueron trasladados a un nuevo pabellón y pasaron a compartir celda, con el objetivo de prevenir posibles conflictos internos y reforzar las condiciones de seguridad.

Cabe recordar que el jurado popular declaró culpables a César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña por el crimen de Cecilia Strzyzowski, ocurrido en junio de 2023. En tanto, Gustavo Obregón, Fabiana González y Gustavo Melgarejo fueron hallados responsables del delito de encubrimiento, mientras que Griselda Reynoso resultó sobreseída.

Durante la audiencia de cesura, tanto la fiscalía como las querellas solicitaron la pena de prisión perpetua para los integrantes del clan Sena. Por su parte, la defensa de César Sena cuestionó la valoración de la prueba producida durante el juicio y sostuvo ante la jueza que no existe certeza absoluta sobre la mecánica del crimen.

Con la fecha ya establecida, la definición de las penas marcará el cierre judicial de un caso que generó una fuerte conmoción social y mantuvo en vilo a la opinión pública desde la desaparición y posterior confirmación del femicidio de Cecilia Strzyzowski.