La integrante de Bandana, Lissa Vera, decidió romper el silencio y relatar la angustiante situación que vive tras el secuestro sufrido por su colega, Lourdes Fernández, a manos de su expareja, Leandro García Gómez. El episodio, ocurrido el jueves pasado, llevó a Vera a tomar una decisión crucial que ahora pone en riesgo su propia seguridad.

Lissa se sinceró frente a las cámaras de Desayuno Americano (América) y relató que fue a denunciar a Tribunales. Esta acción, realizada el jueves pasado, la colocó en la mira del agresor. La cantante confesó que teme por su integridad y por ello, tuvo que tomar medidas de prevención.

El temor de Lissa Vera es concreto. La artista reveló que tuvo que pedir protección, ya que el exnovio de Lourdes podría intentar tomar represalias contra ella. “Cabe la posibilidad de que intente acercarse y lastimarme. Debe estar muy molesto, así que sí. Igualmente, tengo un botón antipánico que me dieron el domingo”, confesó Lissa.

Al ser consultada sobre si temía ser lastimada por García Gómez, la respuesta de Vera fue tajante: “No me cabe la menor duda de que puede llegar a intentarlo. Si no lo hace él, quizás mande a alguien con cualquier cosa que atente contra mi integridad”. Lissa describió al exnovio como “un loco” y señaló que ahora va a estar “con su furia porque ya se le vio la cara”.

Lissa destacó que ella se puso “de cu...” al tipo porque tuvo el “tupé de defender a su víctima”.