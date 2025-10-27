La Fórmula 1 aclaró por qué se utilizó el auto de seguridad virtual (VSC) en la vuelta 70 del Gran Premio de México, una maniobra que perjudicó a Franco Colapinto, quien estuvo cerca de superar a su compañero de Alpine, Pierre Gasly.

Según la cuenta oficial de la máxima categoría en X, “Carlos Sainz hizo un trompo y se detuvo en la curva 14. El coche comenzó a echar humo, lo que significó que los comisarios tuvieran que ingresar a la pista, motivo por el cual se desplegó un VSC”.

La aclaración de la Fórmula 1 sobre la polémica maniobra que perjudicó a Franco Colapinto en el GP de México. (Foto: @F1/Twitter)

En su primer contacto con los medios tras la carrera, Colapinto se mostró resignado y con un toque de humor: “Hice 50 vueltas arrastrándome sin nada de grip”, dijo en referencia a la poca adherencia de sus neumáticos duros durante la primera parte de la competencia.

El piloto bonaerense agregó: “Se hizo muy largo. Como equipo no tuvimos ritmo y nos costó mucho, así que... a laburar para la próxima”. Alpine sigue enfrentando problemas con el coche, que volvió a quedar rezagado en la parrilla.

Franco Colapinto tendrá su próxima cita en la Fórmula 1 durante el GP de Brasil, programado del viernes 7 al domingo 9 de noviembre:

Viernes 7: Práctica Libre 11:30, Clasificación carrera Sprint 15:30

Sábado 8: Carrera Sprint 11:00, Clasificación 15:00

Domingo 9: Carrera 14:00

El argentino buscará mejorar su rendimiento y escapar del fondo de la tabla en la próxima fecha, donde Alpine espera tener un coche más competitivo.