El huracán Melissa, de categoría 5, avanza este lunes por el Caribe con vientos que alcanzan casi 260 km/h, según alertó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC). Las autoridades instaron a los residentes de Jamaica y otras zonas afectadas a refugiarse de inmediato ante el riesgo de lluvias torrenciales, inundaciones, marejadas ciclónicas y daños estructurales severos.

Hasta el momento, la tormenta dejó cuatro víctimas mortales, tres en Haití y una en la República Dominicana, donde además un adolescente permanece desaparecido. La lentitud de avance de Melissa genera preocupación adicional, ya que prolonga las condiciones extremas durante varias horas o días, aumentando el riesgo de víctimas y destrucción.

El NHC pronosticó que Melissa podría descargar hasta un metro de lluvia en algunas regiones de Jamaica, Haití y República Dominicana, con riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. Jamie Rhome, subdirector del organismo, recomendó a la población “permanecer resguardada en sus hogares durante dos o tres días, o más tiempo en áreas aisladas por las inundaciones”.

En Jamaica, el ministro de Gobierno Local, Desmond McKenzie, ordenó la apertura de refugios y evacuaciones en zonas costeras. El Servicio Meteorológico anticipó una marejada ciclónica de hasta cuatro metros en la costa sur, mientras que el aeropuerto internacional de Kingston y todos los puertos marítimos permanecen cerrados desde el sábado por la noche.

En República Dominicana, un hombre de 79 años murió arrastrado por un arroyo, mientras que un niño de 13 años continúa desaparecido. En Haití, la agencia de protección civil confirmó tres muertes. La población se enfrenta a escenas de desolación y temor, con miles de personas buscando refugio y dejando atrás viviendas y pertenencias.

Melissa es la decimotercera tormenta con nombre de la actual temporada de huracanes del Atlántico, que se extiende de junio a noviembre. Tras su paso por Jamaica, se espera que avance hacia el norte y cruce el este de Cuba durante la noche del martes, mientras sigue afectando Haití y República Dominicana.

El huracán genera alarma generalizada en la región, con las autoridades y la población en máxima alerta ante la posibilidad de daños aún mayores, y recordando episodios recientes como el paso de Beryl por Jamaica en julio de 2024, que dejó cuatro muertos y cuantiosos perjuicios materiales.