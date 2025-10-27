Marcela Pagano y Horacio Cabak se dijeron de todo. El enfrentamiento, catalogado como "duro cruce" y "se picó mal", tuvo lugar en la red X (Twitter) el lunes 27 de octubre de 2025. La discusión se desarrolló en el contexto de la jornada de elecciones legislativas.

La chispa que encendió la pelea fue un video en el que aparecía Marcela Pagano saliendo "fastidiosa" de su lugar de votación porque no había podido sufragar. La razón para no votar fue que la diputada no llevaba consigo la última versión de su Documento Nacional de Identidad (DNI), un requisito indispensable para evitar que otras personas puedan votar con documentación desactualizada.

Publicidad

Horacio Cabak citó el video y, de manera contundente, escribió: "Y se reían de Karina Jelinek".

La respuesta de Marcela Pagano fue inmediata y frontal. La diputada le recordó al conductor acusaciones previas de violencia y acoso, haciendo referencia a la modelo Sofía "Jujuy" Jiménez. "Horacio vos acosabas, hostigabas y te reías de tus compañeras mujeres. Por eso te fueron de tantas producciones", escribió Pagano.

Publicidad

La diputada también agregó que Cabak está en su canal actual porque "escuchas ópera en Olivos". Lo calificó de "violento con mujeres" y "cobarde", y lo llamó "modelo añoso devenido en periodista ensobrado".

En su defensa, Pagano alegó que a ella la echaron de los medios por "defender a Milei", y acusó a Cabak de no "chequear la información" porque es un "modelo y no conoces de periodismo".

Publicidad

Horacio Cabak no demoró en responder, desestimando las acusaciones y arrojando fuertes señalamientos políticos y laborales contra la diputada. "Marcela, a la que echaron por maltratadora es a vos. Yo puedo volver a todos los lugares en los que trabajé. Hace 30 años que lo hago. Nunca tuve ninguna denuncia. Vos no podés volver a ningún lado", replicó el conductor.

Cabak subió el tono y lanzó graves acusaciones políticas, calificándola de: "Sos una pobre carpeteadora berreta. Una ultrakirchnerista que se disfrazó de libertaria para engañar a la gente que votó a Milei. Una paria política con fecha de vencimiento". Incluso, le sumó un fragmento de una nota de La Nación y el comunicado completo del Grupo América donde se afirmaba que Pagano fue despedida por maltrato laboral. Cabak finalizó pidiéndole que "Devolvé la banca, Okupa".