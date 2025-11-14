OpenAI continúa innovando en el campo de la inteligencia artificial con el lanzamiento de una versión piloto de chats grupales para ChatGPT. Esta nueva funcionalidad, disponible en Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur y Taiwán, permite que varios usuarios colaboren simultáneamente dentro de una misma conversación con el chatbot.

La función está habilitada para las versiones Free, Plus y Team, y puede utilizarse tanto en la plataforma web como en dispositivos móviles. Con este avance, OpenAI busca transformar la experiencia de interacción de ChatGPT, pasando de un modelo uno a uno a uno más social y colaborativo.

Publicidad

Según explicaron desde la compañía, "los chats grupales permiten reunir a gente - y a ChatGPT - en una misma conversación. Por ejemplo, si estás planeando una escapada de fin de semana con amigos, podés crear un chat grupal para que ChatGPT compare destinos, arme un itinerario y prepare una lista de cosas para llevar, con todos siguiendo la conversación".

Para garantizar la seguridad, OpenAI asegura que los chats privados y la memoria personal del asistente permanecen completamente aislados. Los grupos son accesibles solo por invitación, y los participantes pueden abandonar la conversación cuando lo deseen. Además, para usuarios menores de 18 años, se implementan filtros de contenido y controles parentales más estrictos.

Publicidad

Crear un chat grupal es sencillo: basta con tocar el icono de personas para agregar contactos o compartir un enlace. Cada grupo puede contar con entre uno y veinte integrantes. Si se añade alguien a un chat ya existente, se genera un nuevo grupo para preservar la conversación original intacta. Además, cada espacio cuenta con una breve descripción y una navegación organizada a través de etiquetas en la barra lateral.

En cuanto al funcionamiento, los chats grupales operan igual que cualquier diálogo con ChatGPT, pero integran múltiples voces humanas simultáneamente. El sistema GPT-5.1 Auto modera las intervenciones e incluye herramientas como búsqueda, creación de imágenes, carga de archivos y dictado.

Publicidad

Es importante destacar que los límites de uso de la inteligencia artificial —como la cantidad de respuestas por hora— solo se aplican cuando interviene ChatGPT. Los intercambios entre usuarios no consumen cuotas.

Para adaptarse a esta nueva dinámica, el modelo ha incorporado "habilidades sociales": sabe cuándo intervenir y cuándo mantenerse al margen, responde si alguien menciona a "ChatGPT", puede reaccionar con emojis e incluso utiliza las fotos de perfil de los participantes para generar imágenes personalizadas.