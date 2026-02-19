Tanto la cadena Cinemacenter, Play Cinema y Multiplex, se sumarán también a esta campaña promocional que tiene como objetivo incentivar la participación del público en general a ir al cine.

Los complejos adheridos confirmaron que las entradas costarán $4.000 para funciones 2D y 3D, ofreciendo una excelente oportunidad para disfrutar de películas de estreno y clásicos del cine.

La promoción cuenta con el respaldo del Ministerio de Cultura y del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), y apunta a incentivar la asistencia de espectadores, incluyendo también experiencias premium como 4D y la Sala Turbo que está disponible en Cinemacenter.

Además del precio unificado de $4.000, muchas cadenas permitirán sumar beneficios propios, y diversas billeteras virtuales y plataformas de pago ofrecen reintegros de hasta el 50%, permitiendo combinar descuentos y reducir aún más el gasto familiar. También habrá promociones en combos de pochoclos y bebidas, 2X1 y otras más.

El 19 de febrero coincidirá con el estreno de títulos muy esperados, como “Parque Lezama”, dirigida por Juan José Campanella, junto a “Líbralos del mal” y “¿Está funcionando esto?”.

También regresarán clásicos como “Casablanca”, “Lo que el viento se llevó”, “Notting Hill”, “Antes del amanecer” y “Antes del atardecer”, además de éxitos recientes como “Barbie” y “Avatar”. Durante la semana promocional seguirán en cartelera películas como “Zootopia 2”, “Hamnet”, “Silent Hill”, “Cumbres Borrascosas” y otros estrenos internacionales pochocleros.