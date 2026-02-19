En el departamento de Santa Lucía avanza la ejecución de un nuevo circuito de salud sobre las calles San Lorenzo y Angualasto, una intervención urbana que abarcará 400 metros y que busca mejorar la infraestructura en uno de los sectores en crecimiento de la comuna.

De acuerdo a lo informado por el municipio, los trabajos contemplan la construcción de banquinas y nuevas veredas para optimizar la circulación peatonal y garantizar un mejor acceso a viviendas y espacios públicos del área. En paralelo, se sumarán paradas de colectivo que permitirán ordenar el transporte y brindar mayor comodidad a los usuarios del servicio.

Publicidad

El proyecto también incorpora equipamiento para la práctica de actividad física al aire libre, la creación y puesta en valor de espacios verdes y la instalación de iluminación LED. Estos elementos apuntan a generar un entorno más seguro, accesible y funcional para vecinos y vecinas, especialmente durante horarios nocturnos.

Desde la comuna destacaron que se trata de una intervención integral incluida en un plan de mejoras urbanas que se desarrolla en distintos barrios del departamento. El nuevo circuito busca fomentar hábitos saludables, promover el uso del espacio público y acompañar el crecimiento urbano con obras de infraestructura que mejoren la calidad de vida en la zona.