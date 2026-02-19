El presunto episodio de racismo ocurrido durante el partido entre Benfica y Real Madrid por la Champions League desató una ola de reacciones en el fútbol internacional. Vinícius Júnior acusó al argentino Gianluca Prestianni de haberle dicho “mono” durante el encuentro, lo que motivó el repudio de dirigentes, clubes y organismos.

La UEFA confirmó que abrió un expediente disciplinario para investigar lo ocurrido y determinar posibles sanciones. El episodio también activó el protocolo antirracismo del árbitro François Letexier, quien detuvo el juego para abordar la situación en el campo.

Desde la máxima entidad del fútbol mundial, Gianni Infantino publicó un comunicado en redes sociales que luego fue replicado por la FIFA. Allí expresó que le “sorprendió y entristeció” el presunto hecho de racismo y pidió que se tomen medidas concretas. “No hay lugar para el racismo en nuestro deporte ni en la sociedad”, afirmó el dirigente, al tiempo que reclamó responsabilidad de todas las partes involucradas.

Infantino también destacó la activación del protocolo durante el partido y remarcó que la FIFA se compromete a proteger a jugadores, árbitros y aficionados ante cualquier forma de discriminación. “La FIFA y el fútbol muestran plena solidaridad con las víctimas del racismo”, sostuvo en el mensaje, en el que reiteró el llamado a erradicar estas conductas.

El comunicado, sin embargo, generó críticas en redes sociales. Algunos usuarios y referentes del fútbol cuestionaron la efectividad de los mensajes institucionales frente a episodios reiterados de discriminación en el deporte y reclamaron sanciones más contundentes. Mientras tanto, la investigación de la UEFA continúa y el caso se mantiene en agenda a la espera de definiciones disciplinarias.