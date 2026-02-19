El presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibió este miércoles en el Kremlin al canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, y ratificó que Moscú “siempre” estará del lado de la isla frente a las sanciones y restricciones energéticas impuestas por Estados Unidos. El encuentro se desarrolló en un contexto de fuerte crisis de combustible en el país caribeño y de creciente tensión internacional.

Durante la reunión, el mandatario ruso expresó el respaldo histórico de su país a Cuba y rechazó las medidas de presión económica que afectan al suministro energético de la isla. Si bien el gesto tuvo un fuerte tono político y diplomático, no se anunciaron compromisos concretos de asistencia material inmediata ni envíos de combustible desde Rusia.

El canciller cubano agradeció la “solidaridad” del Gobierno ruso y calificó el apoyo como firme y continuo ante lo que definió como un “cerco energético”. Rodríguez también mantuvo reuniones con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, quien cuestionó las sanciones estadounidenses y llamó a evitar una escalada que agrave la situación de la isla.

La visita se produce en un escenario complejo para Cuba, con dificultades para garantizar el abastecimiento de combustible y con sanciones que afectan su economía. El intercambio diplomático entre Moscú y La Habana refuerza el vínculo histórico entre ambos países, aunque por ahora sin anuncios de ayuda concreta a corto plazo.