Putin recibió a canciller cubano y apoyó a La Habana frente a sanciones

El presidente ruso Vladimir Putin se reunió en Moscú con el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla y reafirmó el respaldo político de Rusia a La Habana en medio de la crisis energética que atraviesa la isla y las sanciones impulsadas por Estados Unidos.

POR REDACCIÓN

Hace 6 horas
Vladimir Putin con el Cancillor de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla. (Gentileza)

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibió este miércoles en el Kremlin al canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, y ratificó que Moscú “siempre” estará del lado de la isla frente a las sanciones y restricciones energéticas impuestas por Estados Unidos. El encuentro se desarrolló en un contexto de fuerte crisis de combustible en el país caribeño y de creciente tensión internacional.

Durante la reunión, el mandatario ruso expresó el respaldo histórico de su país a Cuba y rechazó las medidas de presión económica que afectan al suministro energético de la isla. Si bien el gesto tuvo un fuerte tono político y diplomático, no se anunciaron compromisos concretos de asistencia material inmediata ni envíos de combustible desde Rusia.

El canciller cubano agradeció la “solidaridad” del Gobierno ruso y calificó el apoyo como firme y continuo ante lo que definió como un “cerco energético”. Rodríguez también mantuvo reuniones con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, quien cuestionó las sanciones estadounidenses y llamó a evitar una escalada que agrave la situación de la isla.

La visita se produce en un escenario complejo para Cuba, con dificultades para garantizar el abastecimiento de combustible y con sanciones que afectan su economía. El intercambio diplomático entre Moscú y La Habana refuerza el vínculo histórico entre ambos países, aunque por ahora sin anuncios de ayuda concreta a corto plazo.

