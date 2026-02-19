A pesar de los recientes anuncios de la empresa Golden Mining sobre el progreso, la inversión productiva y la generación de empleo que el proyecto minero Hualilán traería al departamento Calingasta, el clima institucional atraviesa un momento de alta tensión. El ejecutivo municipal, encabezado por el intendente Sebastián Carbajal, emitió un comunicado oficial en el que manifiesta una profunda preocupación por la ausencia de respuestas por parte del Ministerio de Minería ante las solicitudes formales realizadas por las vías correspondientes.

Desde la administración municipal advierten que esta incomunicación, tanto del organismo provincial como de las autoridades de Hualilán, no es un hecho menor. Se considera que esta actitud genera un perjuicio significativo al desarrollo del sector minero, afectando no solo el avance de este proyecto en particular, sino también el de otros emprendimientos vinculados a la actividad en el departamento.

Publicidad

El reclamo central radica en la falta de acceso a información crítica. El municipio ha solicitado formalmente datos vinculados a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), así como copias de contratos y adendas elaboradas por resolución que ya han ingresado por mesa de entrada del ministerio. Sin embargo, hasta la fecha, el silencio administrativo persiste, lo que para las autoridades locales vulnera directamente el principio de transparencia y el derecho de la comunidad calingastina a estar informada sobre las acciones de los organismos públicos y de la empresa minera.

Preocupación por la infraestructura y seguridad vial

Un punto crítico en la relación entre el proyecto y la comunidad es el estado de la infraestructura vial. El municipio recordó la existencia de un informe técnico-científico de la consultora ING SRL, elevado a Vialidad Provincial en abril de 2020. Dicho estudio, firmado por especialistas en ingeniería, ya advertía que el puente sobre el Río Los Patos, en Villa Calingasta, requiere reparaciones urgentes y una limitación estricta para el tránsito pesado.

Publicidad

Ante la posibilidad de un incremento en el flujo de camiones por la actividad minera, un equipo de especialistas se encuentra actualmente realizando estudios actualizados sobre el estado del puente, a pedido del Honorable Concejo Deliberante, con el fin de resguardar la seguridad y planificar el tránsito en la zona.

Sugerencias al proyecto: El Puntudo como alternativa

En cuanto al diseño logístico del Proyecto Hualilán, el ejecutivo municipal ha sido tajante en sus recomendaciones. Se ha sugerido formalmente que la eventual construcción de un puente Bailey no vulnere la zona urbanizada de la localidad de Alcaparroza. Para evitar este impacto, se solicita que la empresa retome la alternativa del camino El Puntudo, tal como se había mencionado en las etapas iniciales del proyecto.

Publicidad

Esta modificación es considerada esencial para evitar alterar la cotidianeidad de las localidades de Villanueva, Puchuzum y Villa Corral, cuyos habitantes verían afectada su calidad de vida por el paso constante de maquinaria y vehículos de gran porte.

Claridad sobre las inversiones anunciadas

El comunicado también busca llevar claridad a los vecinos sobre el destino de los fondos de inversión. Según el municipio, la inversión anunciada por el Proyecto Hualilán para febrero de 2026 está destinada específicamente a la construcción del puente Bailey y a un playón de stock en Casposo. Se aclaró que estas obras no estarían destinadas a trabajos dentro del departamento, respondiendo así a las dudas planteadas por la comunidad sobre el impacto real de dichos fondos en la infraestructura local.

Finalmente, el Ejecutivo Municipal y el Concejo Deliberante invitaron a la población a revisar personalmente los informes técnicos disponibles para garantizar el acceso a la información pública.

La postura de Calingasta es clara y queda resumida en su consigna final: "Minería sí, de la manera correcta, con un irrestricto respeto por el medio ambiente y la comunidad"