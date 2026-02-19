Una mujer de 23 años fue detenida este miércoles por la tarde en el departamento Santa Lucía, acusada de intentar robarle a un hombre en la vía pública. El hecho ocurrió cuando la sospechosa, identificada de apellido Gutiérrez, habría intentado sustraerle una riñonera y un teléfono celular a la víctima, un hombre de 37 años.

Según la denuncia, la mujer forcejeó con el damnificado e intentó quitarle dinero que tenía en la mano. Personal policial que se encontraba en la zona intervino de inmediato y logró aprehenderla a unos 40 metros del lugar del episodio, evitando que el presunto robo se concretara.

En el lugar se hizo presente el ayudante fiscal Dr. Francisco Montaño, quien dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia. La detenida quedó a disposición de la Unidad Fiscal correspondiente, que avanzará con la investigación y la determinación de su situación procesal en las próximas horas.