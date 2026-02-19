El fin de semana largo y el Día de San Valentín generaron un importante movimiento en bares y restaurantes de San Juan, con locales llenos y filas en las puertas. Sin embargo, detrás de la alta concurrencia, el balance económico para el sector gastronómico no fue del todo positivo: hubo más gente que en 2025, pero con un gasto promedio considerablemente menor.

Así lo explicó Analía Tello, presidenta de la Cámara Gastronómica de San Juan, en diálogo con DIARIO HUARPE. “El sábado 14 se vio gran movimiento por San Valentín. Hubo más concurrencia, pero el ticket no fue mayor al del año pasado”, señaló.

(Foto DIARIO HUARPE)

Según detalló, en 2025 las parejas optaban por propuestas más completas y costosas.

“El año pasado consumieron más. Había cenas de tres pasos y reservas con un ticket promedio de $50.000 o $60.000. Este año hubo más gente, pero con tickets entre $20.000 y $35.000”, explicó.

El fenómeno se repitió en distintos locales: mayor cantidad de clientes, pero con menor gasto individual. “Hubo restaurantes que decían ‘hace un montón que no tengo colas en la puerta’, pero el ticket promedio era de $35.000. Para el dueño gastronómico, pese a que hay más personas, la ganancia es menor”, afirmó.

De acuerdo a un sondeo del sector, el balance de este año fue heterogéneo. Un 25% de los empresarios aseguró haber tenido ganancias gracias a estrategias como combos y promociones especiales. Un 15% declaró pérdidas, mientras que el 60% restante se mantuvo con márgenes similares al año pasado, sin grandes mejoras pero tampoco con caídas significativas.

Crisis en el sector cafetero y cierres en el centro

Más allá de la fecha puntual, Tello advirtió que el sector atraviesa un momento complejo. Durante 2025, al menos 16 locales gastronómicos del microcentro y zonas cercanas de Capital cerraron sus puertas.

Sobre el detalle, puntualizó que el rubro más golpeado es el cafetero: “Cerraron al menos seis cafeterías, algunas eran de tercera generación. Es el sector más afectado”, indicó preocupada. Agregó que, basada en su experiencia, el cierre de locales de antaño está afectado como nunca antes en al menos 20 años, sin contar la pandemia.

Los locales donde se especializan en café sufren una gran recaída. (Foto DIARIO HUARPE)

Entre las causas, la referente mencionó el aumento en el precio del café y de las importaciones, lo que obliga a subir precios y reduce el margen de rentabilidad. También destacó un cambio en el comportamiento del consumidor, especialmente entre los más jóvenes. “Hoy no alcanza solo con la calidad. Importa la experiencia, lo que se ve en redes sociales, las recomendaciones. Eso influye mucho en dónde elige ir la gente”, explicó.

(Foto DIARIO HUARPE)

Finalmente, Tello subrayó el desafío de sostener la actividad en un contexto económico adverso. “Seguir en el rubro es un desafío por las ventas, el público cambia y hoy en día prefiere la experiencia antes que otras cosas. A eso hay que sumarle que todo sube, el alquiler, los servicios y más" concluyó.