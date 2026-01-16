OpenAI volvió a incomodar a Google con el lanzamiento de ChatGPT Translate, su propio sistema de traducción potenciado por inteligencia artificial. La herramienta se suma a la creciente competencia entre ambas compañías, luego de que OpenAI se adelantara en el desarrollo de funciones de búsqueda y navegación web.

Durante más de 20 años, Google Translate dominó el mercado de la traducción online desde su lanzamiento en 2006. Ahora, la organización detrás de ChatGPT apuesta a destronar ese liderazgo con una propuesta basada en el uso intensivo de IA para ofrecer traducciones más precisas y personalizadas.

Si bien ChatGPT ya permitía traducir textos dentro de sus conversaciones, la novedad es que ahora cuenta con una herramienta específica dentro de la interfaz, con un espacio propio diseñado exclusivamente para esta función. El formato es similar al clásico traductor: un cuadro para ingresar el texto y otro para ver el resultado.

ChatGPT Translate funciona actualmente con más de 50 idiomas y se destaca por su capacidad de comprender el tono y el contexto del mensaje. Esto le permite adaptar las traducciones según la intención del usuario, ofreciendo resultados más naturales y conversacionales.

Una de sus funciones diferenciales son las llamadas “instrucciones rápidas”, que aparecen debajo del texto traducido. A través de ellas, el usuario puede pedir ajustes como un estilo más profesional, una versión simplificada o un tono más amigable para niños, algo que no ofrece el traductor de Google.

Sin embargo, la herramienta de OpenAI también presenta limitaciones. No cuenta con modo sin conexión, no permite traducir sitios web ni textos escritos a mano, y soporta una cantidad menor de idiomas en comparación con los más de 200 que maneja Google Translate. Además, en la versión de escritorio no admite entradas de voz.

Según el sitio Android Headlines, el anuncio fue realizado de manera discreta, lo que podría indicar que se trata de una fase de prueba antes de un lanzamiento más amplio y con mayores funciones. Mientras tanto, OpenAI continúa ampliando su ecosistema de herramientas y redobla su apuesta en la carrera por liderar el uso cotidiano de la inteligencia artificial.